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"Это сад камней": дорожники устроили сюрприз автолюбителям по пути в Находку

"Это сад камней": дорожники устроили сюрприз автолюбителям по пути в Находку

Источник фото: Скрин видео

Автолюбители сегодня утром не узнали дорогу на Находку. В районе Душкино полосу, которая готовится к асфальтированию, усыпали огромными камнями.

На столь нетрадиционные действия дорожных служб были вызваны поведением нерадивых водителей, которые, не желая простаивать в пробках, идут на обгон по подготовленной для асфальтирования полосе, тем самым еще больше затрудняя движение по трассе и мешая рабочим выполнять их обязанности. 

Пользователи Сети поддерживают действия дорожных служб такими комментариями:

"Правильно все сделали, а то умников много из-за которых пробки ещё больше, дольше и длиннее становятся", "Это специально сделали, чтобы всякие "обьездуны-деграданты" не ездили по подготовленный для асфальтирования полосе", "Все хотят чтоб дорогу по скорее закончили, а сами вот вынуждаем дорожников дополнительно заниматься вот такой ерундой, усложняя процесс..", "Надо везде так. Меньше "обочечников" будет", "Это сад камней".

 

Видео - newsbox24.tv


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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