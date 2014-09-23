"Это сад камней": дорожники устроили сюрприз автолюбителям по пути в Находку

Автолюбители сегодня утром не узнали дорогу на Находку. В районе Душкино полосу, которая готовится к асфальтированию, усыпали огромными камнями.

На столь нетрадиционные действия дорожных служб были вызваны поведением нерадивых водителей, которые, не желая простаивать в пробках, идут на обгон по подготовленной для асфальтирования полосе, тем самым еще больше затрудняя движение по трассе и мешая рабочим выполнять их обязанности.

Пользователи Сети поддерживают действия дорожных служб такими комментариями:

"Правильно все сделали, а то умников много из-за которых пробки ещё больше, дольше и длиннее становятся", "Это специально сделали, чтобы всякие "обьездуны-деграданты" не ездили по подготовленный для асфальтирования полосе", "Все хотят чтоб дорогу по скорее закончили, а сами вот вынуждаем дорожников дополнительно заниматься вот такой ерундой, усложняя процесс..", "Надо везде так. Меньше "обочечников" будет", "Это сад камней".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]