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Новая угроза: приморские синоптики рассказали о перспективах нового тропического шторма

Новая угроза: приморские синоптики рассказали о перспективах нового тропического шторма

Источник фото: Twitter.com

В конце этой рабочей недели в Филиппинском море прогнозируется зарождение нового тропического шторма, который также может развиться в глубокий тайфун, - сообщает Примгидромет.

Его расчетная траектория пройдет восточнее траектории «Бави». Во второй половине следующей недели тайфун может выйти в Японское море.

Учитывая большую заблаговременность прогноза, расчеты, скорее всего, будут меняться, поэтому предметно говорить о степени возможного влияния будущего тайфуна на погоду Приморского края пока преждевременно.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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