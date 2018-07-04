Новая угроза: приморские синоптики рассказали о перспективах нового тропического шторма

В конце этой рабочей недели в Филиппинском море прогнозируется зарождение нового тропического шторма, который также может развиться в глубокий тайфун, - сообщает Примгидромет.

Его расчетная траектория пройдет восточнее траектории «Бави». Во второй половине следующей недели тайфун может выйти в Японское море.

Учитывая большую заблаговременность прогноза, расчеты, скорее всего, будут меняться, поэтому предметно говорить о степени возможного влияния будущего тайфуна на погоду Приморского края пока преждевременно.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]