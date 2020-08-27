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Стали известны подробности вооруженного нападения на полицейского во Владивостоке

Стали известны подробности вооруженного нападения на полицейского во Владивостоке

Источник фото: Скрин видео

Вечером 26 августа во Владивостоке на участке дороги между ТЦ "Максим" и кинотеатром "Иллюзион" произошёл конфликт между двумя водителями, в результате чего один из них, достал нож и нанёс несколько ударов оппоненту, после чего скрылся на Toyota Crown Majesta г/н Н593НМ125, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

Как подтвердили в УМВД по Приморскому краю, пострадавший - 26-летний мужчина - является сотрудником дорожно-патрульной службы УМВД России по г. Владивостоку. Сотрудник полиции был на выходном дне, в гражданской форме одежды. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Он потерял много крови, так как ножевым ранением была задета артерия.

В настоящее время личность нарушителя установлена, проводится комплекс мероприятий, направленных на его задержание.
В ходе проверки будут тщательно и объективно изучены все обстоятельства происшествия.По ее результатам будет принято решение в соответствии с Российским законодательством.

Разыскивается Сарнавский Александр Валерьевич (см. фото), спортивного телосложения, передвигается на Toyota Crown Majesta г/н Н593НМ125.

Ранее сообщалось, что Сарнавский является тренером по кудо.

 

Видео  - dps_vl

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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Комментарии: 1

  1. Николай Сергеевич от 27.08.2020 11:10
    Совсем озверели. Из за дорожной ситуации убивать начали

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