Во Владивостоке введен план "Сирена": ищут преступника, ранившего полицейского

В городе Владивостоке введён план "Сирена".

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps.control__, разыскивается Сарнавский Александр Валерьевич, 10.03.87 г. рождения, по подозрению в нападении на сотрудника ГИБДД.

Полицейский получил ножевое ранение, и в настоящее время врачи борются за его жизнь (2-ое фото).

Известно, что Сарнавский является тренером по кудо.

"Будьте бдительны и не подвозите попутчиков!", - предупреждает dps.control__.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Александра Сарнавского, просьба сообщить в полицию.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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