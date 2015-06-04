Ранивший сотрудника ГИБДД во Владивостоке собирается сдаться — источник

Во Владивостоке выясняются новые подробности истории с поножовщиной на дороге. Появилась информация о том, что ранивший сотрудника ГИБДД мужчина, собирается прийти в полицию с повинной. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

По словам источника информагенства, обвиняемый в ранении сотрудника ГИБДД ведет переговоры с полицией. Была достигнута предварительная договоренность о том, что он сам придет в отдел полиции.

В УМВД пока эту информацию подтвердить не смогли.

Напомним, накануне, 26 августа, поздно вечером во Владивостоке в результате дорожного конфликта между водителями возникла драка, в ходе которой был ранен сотрудник дорожно-патрульной службы УМВД России во Владивостоке. Подозреваемый в нанесении ножевого ранения сотруднику ДПС - тренер по кудо Александр Сарнавский - объявлен в розыск.

Между тем, видео, которое попало в Сети, позволяет предположить, что Сарнавский ранил полицейского, обороняясь от нападения двоих крепких мужчин.

"Когда открылась дверь в машину, его ударили ногой в лицо, били, он чуть не потерял сознание. Конечно, в таком состоянии полупоплывшем человек не контролирует себя", — подтвердил источник ИА PrimaMedia.

Знающие тренера дали свой комментарий по поводу случившегося.

"Я с ним знаком, у него в спортивном сообществе хорошая репутация. Назвать его отморозком, готовым нападать на людей по любому поводу, нельзя. Он тренирует детей, посвятил себя их победам, их успехам целиком. Как он такими действиями все перечеркнул — для меня непонятно. Чтобы вот так среди дня с ножом — немыслимо. Я не знаю ситуацию полностью, тоже получаю её из медиа, но могу предположить, что его нужно было очень сильно довести до такой реакции", — отметил представитель спортивного сообщества края.

Однако, точно все обстоятельства происшествия предстоит установить следствию.

В настоящее время пострадавший находится в реанимации. Ему сделана операция.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru