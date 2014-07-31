Полицейские обнаружили наркоплантацию во дворе частного дома приморца

Участковые уполномоченные во дворе дома жителя села Рощино Красноармейского района обнаружили и изъяли свыше 1700 культивированных кустов конопли, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МВД России «Дальнереченский».

Согласно заключению эксперта, изъятые кусты содержат наркотическое средство – тетрагидроканнабинол, общей массой свыше 14 килограмм, что составляют особо крупный размер.

55-летний хозяин дома признался, что наркосодержащие растения вырасти собственноручно для личного потребления.

Следственным отделом МО МВД России «Дальнереченский» возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемому могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Сотрудники полиции напоминают: о фактах незаконного потребления или распространения наркотиков, местонахождении наркопритонов и других наркопреступлениях жители города и района могут сообщить по телефонам: 02 (с мобильного 102), дежурная часть МО МВД России «Дальнереченский»: 8(42356) 25 7 05.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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