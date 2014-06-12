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Внедорожник переехал женщину во Владивостоке

Внедорожник переехал женщину во Владивостоке

Источник фото: Экипажи ДПС

В четверг, 27 августа, во дворе дома на Океанском проспекте насмерть сбили женщину, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

На Океанском проспекте, 149, около остановки «Некрасовская», Toyota Land Cruiser Prado сбил женщину. Как это произошло, неизвестно, вероятно, водитель сдавал задом и не заметил пешехода.

Женщина погибла на месте происшествия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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