Внедорожник переехал женщину во Владивостоке

В четверг, 27 августа, во дворе дома на Океанском проспекте насмерть сбили женщину, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

На Океанском проспекте, 149, около остановки «Некрасовская», Toyota Land Cruiser Prado сбил женщину. Как это произошло, неизвестно, вероятно, водитель сдавал задом и не заметил пешехода.

Женщина погибла на месте происшествия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru