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Внедорожник переехал женщину во Владивостоке
В четверг, 27 августа, во дворе дома на Океанском проспекте насмерть сбили женщину, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.
На Океанском проспекте, 149, около остановки «Некрасовская», Toyota Land Cruiser Prado сбил женщину. Как это произошло, неизвестно, вероятно, водитель сдавал задом и не заметил пешехода.
Женщина погибла на месте происшествия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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