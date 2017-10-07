Виталий Наливкин "преподал урок" борьбы с "черными коллекторами"

Очередной сюжет о деятельности "народного избранника" из Уссурийска вышел публикует barakuda_usk. В этот раз Виталий Наливки демонстрирует "эффективный" способ борьбы с "черными коллекторами".

По словам Виталия Наливкина, чтобы выйти на "черных коллекторов" ему пришлось лично взять кредиты в пяти разных микрофинансовых организациях. Когда коллекторы позвонили Наливкину, "председатель исполнительного комитета" Уссурийского района с помощью спецслужб отследил звонок и нагрянул к вымогателям вместе с ОМОНом.

По традиции, в итоге сюжета - злодеи наказаны, а справедливость восторжествовала.

Видео - barakuda_usk

Напоминаем, все персонажи данного видеоматериала вымышленные.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]