Дожди после небольшой передышки с новой силой ударят по Приморью, затем резко похолодает

В четверг, 27 августа, тайфун «Бави», пройдя Желтое море, вышел на северо-восточные районы Китая, где вошел во фронтальную зону умеренных широт, стал заполняться и превратился в обычный циклон. Началось влияние вихря на погоду западных и юго-западных районов края. Здесь местами начались дожди. Температура фон был высоким, +25...+31 °C, а самым холодным оказался крайний юг, воздух здесь прогрелся только до +21…+23 °C.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, прошлой ночью дожди охватили большую территорию края, но самые интенсивные дожди прошли на западе и северо-западе края. Здесь выпало 15 — 34 мм, местами за 6 — 8 часов вылилось 48 — 50 мм (опасное явление и близко к нему).

Сегодня, 28 августа, влияние бывшего тайфуна на погоду Приморья ослабело, дожди в первой половине дня прекратились практически повсеместно.

Однако во второй половине дня подойдет атмосферный фронт. В северных районах дожди возобновятся. В последующие сутки, 29 августа, атмосферные фронты станут смещаться над территорией Приморья, вызывая на своем пути интенсивные дожди. Ночью сильные и очень сильные дожди пройдут на севере края, а днем – в большинстве районов края. Ночные значения температур будут в пределах +17…+22 °С, на северо-востоке +11…+16 °С. Днем будет +18…+25 °С.

В воскресенье, 30 августа, погода начнет улучшаться. Влияние атмосферных фронтов еще сохранится, но на Приморье распространится гребень антициклона, который с континента переместится на Татарский пролив и далее — в Охотское море. Атмосферное давление будет расти, дожди пойдут на убыль, и к концу дня прекратятся вовсе.

Вместе с гребнем придет прохладная воздушная масса, температурный фон понизится на 2 — 5 градусов.

Во Владивостоке минувшей ночью прошел небольшой дождь, порывы ветра достигали 26 м/с, у мысов залива Петра Великого 29 м/с. Утром город накрыл густой туман, видимость ухудшилась практически до нулевой, что существенно осложнило обстановку на дорогах.

Сегодня, 28 августа, во Владивостоке будет преобладать облачная погода, туман ослабеет во второй половине дня. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха составит +22...+25 °C.

Последние выходные лета хорошей погодой горожан не порадуют. В субботу, 29 августа, ожидается дождь, днем временами сильный. Не исключена гроза. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Минимальная температура +19…+21 °С, максимальная немногим выше, +20…+23 °С.

В воскресенье ночью дождь еще сохранится, а утром ожидается его ослабление и постепенное прекращение. При свежем юго-восточном ветре температурный фон понизится еще на 2 – 3 градуса: ночью +17...+19 °С и днем +19...+21 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]