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"Ужас, давно такого не было": экс-тайфун "Бави" прошелся по Приморью

"Ужас, давно такого не было": экс-тайфун "Бави" прошелся по Приморью

Источник фото: Скрин видео

28 августа в результате сильного дождя подтопило значительную часть поселка Пограничного. Вода зашла не только в огороды, но и затопила дома. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

"В течение 40 минут примерно поливало как из ведра, полпоселка под водой, железднодорожный вокзал затопило, железнодорожные пути перетекала вода. Давно такого не было",  - рассказала местная жительница.

Напомним, в Приморье объявлено штормовое предупреждение на 28-29 августа из-за прохождения бывшего тайфуна "Бави", который превратился в мощный циклон. 

По сообщению Примгидромета, прошлой ночью дожди охватили большую территорию края, но самые интенсивные дожди прошли на западе и северо-западе края. Здесь выпало 15 — 34 мм, местами за 6 — 8 часов вылилось 48 — 50 мм (опасное явление и близко к нему).

28 августа влияние бывшего тайфуна на погоду Приморья ослабело, дожди в первой половине дня прекратились практически повсеместно.

Однако во второй половине дня подойдет атмосферный фронт. В северных районах дожди возобновятся.  29 августа атмосферные фронты станут смещаться над территорией Приморья, вызывая на своем пути интенсивные дожди. Ночью сильные и очень сильные дожди пройдут на севере края, а днем – в большинстве районов края. 

 

Видео - mark2_che

 

Видео - mark2_che

 

Видео - pogoda_25_region

 

Видео - pogoda_25_region

 

Видео - pogoda_25_region


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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