В Приморье выпало 114 мм осадков: интенсивные дожди распространятся по всей территории края
Минувшей ночью над территорией Приморья смещались атмосферные фронты, вызывая интенсивные дожди. На двух метеостанциях края количество выпавших за ночь осадков достигло критерия опасного явления (ОЯ). Это метеостанции Свиягино (Спасский район) – 55 мм и Лесозаводск – 58 мм.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, всего, по данным на 8 часов 29 августа, в период 28-29.08 количество выпавших осадков в Приморском крае составляет: в Пограничном районе (114 мм), в Ханкайском (91), в Лесозаводске (73), в Тернейском (52-61), Спасском (55). Сильные дожди прошли в Красноармейском районе (от 26 до 37 мм). Пожарском (32), Дальнереченском (36), Кировском (28).
Сегодня днем, 29 августа, Приморье останется под влиянием фронтальных разделов. Интенсивные дожди продолжаются и распространяются по территории края.
Напомни, в результате проливные дождей подтопило поселок Пограничный в Приморском крае. Дороги превратились в реки. Вода зашла в огороды и дома.
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