В Чугуевке за день выпало более 100 мм
Минувшей ночью над территорией Приморья смещались атмосферные фронты, вызывая интенсивные дожди. На двух метеостанциях края количество выпавших за ночь осадков достигло критерия опасного явления (ОЯ). Это метеостанции Свиягино (Спасский район) – 55 мм и Лесозаводск – 58 мм.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примигидромет, всего, по данным на 8 часов 29 августа, в период 28-29.08 количество выпавших осадков в Приморском крае составляет: в Пограничном районе (114 мм), в Ханкайском (91), в Лесозаводске (73), в Тернейском (52-61), Спасском (55). Сильные дожди прошли в Красноармейском районе (от 26 до 37 мм). Пожарском (32), Дальнереченском (36), Кировском (28).
Сегодня днем, 29 августа, Приморье останется под влиянием фронтальных разделов. Интенсивные дожди продолжаются и распространяются по территории края.
В 17 часов 29 августа количество выпашего дождя достигло критериев опасного явления в Чугуевском и Кавалеровском районах Приморского края, здесь выпало 54 и 53 мм соответсвенно по состоянию на 17 часов. В остальных районах отмечаются сильные дожди до 36 мм. Осложняется гидрологическая обстановка.
По данным на 20 часов 29 августа в с. Чугуевка количество выпаших осадков за день превысило 100 мм (104 мм), ОЯ также отмечается: в Уссурийском ГО – метеостанции Тимирязевский и Приморская отмечают от 55 до 69 мм дождя, в с. Анучино и с. Богополь выпало 58 и 59 мм за день соответсвенно, в г. Артем – 59 мм. В остальных раойнах отмечается от 2 до 46 мм осадков за день 29 августа.
В ночь на воскресенье дожди, местами сильные в крае сохранятся.
Комментировать: