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На восточном побережье Приморья количество осадков достигло критерия опасного явления

На восточном побережье Приморья количество осадков достигло критерия опасного явления

В Преображении количество выпавших осадков достигло критерия опасного явления. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примгидромет, там выпал уже 51 мм. Похожая ситуация в Находке, где на данный момтент выпало более 47 мм дождя.

Лазо отмечает 32 мм осадков, в Партизанске выпало 28 мм осадков, во Владивостоке – 18 мм. В остальных районах отмечается от 1 до 17 мм осадков. 

Напомним, в Приморье действует штормовое препупреждение. В отдельных районах ожидается выпадение до 150 мм осадков. Из-за сильных дождей ожидается выход рек из берегов, подтопление населенных пунктов, размыв дорог и разрушение мостовых сооружений. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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