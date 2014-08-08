Началось: названо точное время максимального влияния тайфуна на территориях Приморья

Сегодня утром, 6 августа, тропический шторм (бывший тайфун HAGUPIT) проходит Корейский полуостров. В первой половине дня ожидается его выход на северо-западную часть Японского моря, а во второй половине дня циклон выйдет на север Японского моря, примерно на 300 км южнее Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примгидромет.

В ночь на 7 августа циклон продолжит смещаться вдоль восточного побережья края, оказавшись утром немного восточнее побережья Ольгинского района. Днем 7 августа циклон пройдет в северо-восточном направлении и к концу дня выйдет на юго-запад Охотского моря. Далее он промчится вблизи Курильских островов.

Облачная шапка вихря уже накрыла юг Приморья, в Хасанком, Партизанском, Лазовском районах и г. Владивостоке начались дожди с количеством до 14 мм.

По последним расчетам гидродинамических моделей максимальное влияние тайфуна и наиболее интенсивные дожди ожидаются:

в г. Владивостоке в период 16-18 час до 21-22 час 6 августа. Ожидается, что общее количество осадков не превысит 50-60 мм (30% нормы за месяц). При этом, существует версия (вероятность около 20%), что количество осадков может достигнуть 90-110 мм (65% от нормы).

на юго-востоке и в восточных районах края в период 16-18 час 6 августа до 06-07 час 7 августа. Общее количество осадков может составить от 100-210 мм (1-1,5 нормы за месяц).

На большинстве рек края ожидается формирование дождевых паводков с резким характером развития, высотой подъема уровня воды 0,8-2,6 м, затоплением прилегающих территорий и хозяйственных объектов речным и ливневым стоком.

Создается угроза достижения критических отметок опасного гидрологического явления 6-8 августа 2020 г. в: Шкотовском районе на реках Артемовка, Шкотовка, Суходол; Партизанском районе на р. Партизанская; Лазовском районе на реках Киевка, Лазовка, Чёрная; Ольгинском районе на реках Маргаритовка, Аввакумовка; Кавалеровском районе р. Зеркальная; Дальнегорском районе р. Рудная; Чугуевском районе в верховьях реки Уссури и на её притоках реках Извилинка, Каменка, Павловка, Откосная.

Угроза затопления сельхозугодий, затопления и размытие автодорог, подтопления населенных пунктов, разрушения низководных мостов и дамб.

Информация о прохождении тропического шторма будет обновляться. С 14 часов – ежечасно.

Обновление от 12 часов 6 августа: На данный момент дожди отмечаются в южной половине Приморского края. По состоянию на 12 часов в Лазо уже выпало 17 мм осадков, в Партизанске – 10 мм, Преображении – 8 мм. В остальных районах количество выпавших осадков пока не превышает 6 мм.

Обновление от 13 часов 6 августа: По последним расчетам гидродинамических моделей максимальное влияние тайфуна и наиболее интенсивные дожди ожидаются:

во Владивостоке в период 16-18 час до 21-22 час 6 августа. Ожидается, что общее количество осадков не превысит 50-60 мм (30% нормы за месяц). При этом, существует версия (вероятность около 20%), что количество осадков может достигнуть 90-110 мм (65% от нормы месяц).

в Находке в период 16-18 час до 22-23 час 6 августа. Общее количество осадков может составить от 80-120 мм (50-80% нормы за месяц).

в Преображении в период 15-16 час до 23 час 6 августа. Общее количество осадков может составить от 80-130 мм (55-135 % нормы за месяц).

в Партизанске в период 16-18 час до 22-23 час 6 августа. Общее количество осадков может составить от 90-180 мм (60-110 % нормы за месяц).

в Лазо в период 17-19 час 6 августа до 01-02 час 7 августа. Общее количество осадков может составить от 70-150 мм (50-110 % нормы за месяц).

в Ольге в период 18-19 час 6 августа до 03 час 7 августа. Общее количество осадков может составить от 80-110 мм (50-80 % нормы за месяц).

в Кавалерово в период 20-21 час 6 августа до 04-05 час 7 августа. Общее количество осадков может составить от 50-90 мм (50-90 % нормы за месяц).

в Рудной Пристани в период 20-21 час 6 августа до 04-05 час 7 августа. Общее количество осадков может составить от 60-130 мм (45-80 % нормы за месяц).

в Тернее в период 20-21 час 6 августа до 05-06 час 7 августа. Общее количество осадков может составить от 70-150 мм (50-105 % нормы за месяц).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]