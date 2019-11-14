Во Владивостоке пожарные спасли женщину из объятой огнем квартиры

28 августа в 18.21 на пульт пожарно-спасательного отряда города Владивосток поступил сигнал о том, что на проспекте 100-летия Владивостока 143 загорелась квартира в многоэтажном жилом доме. Спустя 8 минут (18.29) к месту происшествия прибыли первые пожарные расчеты.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в ходе разведки было установлено, что квартира на верхнем этаже дома полностью объята пламенем.

Приступив к тушению, в 19.23 пожар был локализован, а в 20.50 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 46 кв.м.

Благодаря профессионализму пожарных была спасена женщина, огнеборцы своевременно развернули автолестницу, сразу подали её на балкон и спасли женщину.

На тушение были задействованы 20 человек личного состава и 6 единиц техники.

"Это наши соседи... У нас всю квартиру залило и в дыму всё. Так это страшно, потолок натяжной, теперь воду надо откачивать. Меня до сих пор трясёт, сижу на лавочке уже. Я дома одна была и не знала, что балкон соседний горит. Никому такого не пожелаю", - рассказала соседка потерпевшей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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