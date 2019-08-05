Mysak будет посильнее Bavi: Борис Кубай рассказал, куда нацелился новый тайфун

В Приморье уже выпали сильные и очень сильные дожди и они еще продолжаются. Когда ожидается их ослабление и прекращение? - об этом рассказал в интервью начальник Примгидромета Борис Кубай.

— Интенсивные дожди с грозами в нашем крае будут продолжаться в течение сегодняшнего дня (суббота 29. 08) и предстоящей ночи. В воскресенье, 30 августа, дожди ослабеют и прекратятся. 31 августа и 1 сентября выдадутся хорошими.

- Как среагируют приморские реки на выпавшие обильные осадки?

— Реакция будет разной, в зависимости от стартовой водности рек, от степени увлажненности почв на водосборах, от степени залесенности водосборов и, собственно, от количества выпавших осадков на данном водосборе. Учитывая некоторую инерционность реагирования рек и водотоков на выпадающие осадки информация о гидрологической ситуации будет обработана несколько позднее. Но действующее штормовое предупреждение отменять не приходится.

- Сегодня вновь зародившемуся тропическому шторму, девятому по счету, было дано имя MAYSAK. Как Вы оцениваете его перспективы развития?

— Думаю, что по мощности он может оказаться посильнее тайфуна BAVI, для этого и на акватории Тихого океана, и в тропосфере намечаются весьма благоприятные условия.

- Как Вы считаете, это будет "наш" тайфун?

— Попытаюсь на ваш конкретный вопрос ответить следующим образом: если тайфун BAVI прошел вдоль западного побережья Корейского полуострова, создав большие проблемы в западной части Южной и Северной Кореи, то, судя по всему, новый тайфун нацеливается на их восточные части. Учитывая, что у нас в запасе еще есть 5-6 суток, разговор об этом тайфуне давайте продолжим в понедельник, 31 августа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]