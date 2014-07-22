Последствия ливневых дождей: ситуация в муниципалитетах Приморья

В Приморье продолжают устранять последствия ливневых дождей, прошедших на территории края в минувшие выходные. На большей части рек уровень воды падает, однако местами сохраняются переливы воды через дороги, с частью населенных пунктов затруднено или отсутствует транспортное сообщение. Ход восстановительных работ обсудили на заседании оперативного штаба, которое провел губернатор края Олег Кожемяко в понедельник, 31 августа, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщили главы муниципалитетов Приморского края, в регионе идут активные восстановительные работы и сбор информации об ущербе.

В Чугуевском округе ситуация стабильная, уровень воды в реках преимущественно падает. Подъем наблюдается только на реке Павловка в районе села Уборка, на реке Уссури в районе села Кокшаровка, однако угрозы подтоплений нет.

Полностью ушла вода с подворий в селе Чугуевка, в селе Соколовка остаются подтопленными три придомовых участка, оценочные комиссии продолжают работу.

Частично восстановлено сообщение по мосту возле Пшеницыно – пропускают все машины, кроме большегрузных.

Стабильна ситуация и в Дальнереченском городском округе – на территории до сих пор много воды, однако транспортное сообщение на всей территории муниципалитета уже восстановлено.

В Красноармейском районе вышла на пойму река Большая Уссурка в районе села Мельничное. Сейчас подъем уровня воды приостановился. Была сложная ситуация по подвесному мосту в селе Дальний Кут – за переправу зацепилось бревно, но оперативные службы среагировали быстро и устранили угрозу. Проезд легкового транспорта свободен по всей территории муниципалитета.

В Лесозаводске за прошедшие сутки подтоплено 19 многоквартирных домов и пять частных домов. Всего от граждан поступило 203 заявления, в том числе 24 – о подтоплении жилых домов. Работы продолжаются, сотрудники оперативных служб откачивают воду из подвальных помещений, а в дальнейшем помогут гражданам просушить дома. Продолжается работа по прокладке водоотводных каналов и расчистке русел рек, чтобы отвести воду от участков.

Продолжается спад воды в Анучинском округе, но к аварийно-восстановительным работам приступить пока невозможно. Ремонтные службы готовы приступить к устранению последствий сразу, как поступит сигнал.

В Пограничном округе восстановлен проезд в село Рубиновка, переливы воды остались на двух участках дорог, однако проезд возможен для всех видов транспортных средств.

В Ханкайском округе остаются отрезанными села Комиссарово и Дворянка. Работает лодочная переправа, ко всем остальным населенным пунктам проезд есть.

Три заявления по повреждению шифера на крышах поступило из поселка Сибирцево Черниговского района. Ремонтные службы уже устраняют проблему.

В Шкотовском районе не было света в нескольких населенных пунктах, однако на данный момент электроснабжение уже восстановлено.

По данным Примгидромета, вскоре погода в Приморском крае вновь может ухудшиться – к региону приближается тайфун «Майсак».

«Ожидается ветер ураганной силы, высокое волнение в Японском море. В западных районах края могут быть сильные осадки», – предупредил руководитель ведомства Борис Кубай.

Губернатор Олег Кожемяко поручил внимательно следить за ситуацией, а главам западных муниципалитетов – усилить контроль за подготовкой к непогоде и, особенно, за соблюдением правил навигации на побережье.

Руководитель Приморья также напомнил, что залогом успешного противодействия паводкам является превентивная работа.

«Необходимо продолжать работу по очистке ливневой канализации, водостоков, отводных каналов и береговых укреплений. Это те профилактические меры, которые позволяют и в крупных городах, и в сельской местности минимизировать ущерб от ежегодных дождей. Нужно организовать работу, направленную уже не на ликвидацию последствий, а на предупреждение. Министерство ГО и ЧС составит перечень, соберет сметы. При необходимости мы, конечно, поможем финансово решить вопросы, которые в будущем помогут защитить населенные пункты от подтоплений и наводнений», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Напомним, уже второй год по поручению губернатора в Приморье ведется расчистка русел рек. Только за минувшую зиму расчищено более 50 километров водных объектов в 10 муниципальных образованиях. Эти работы позволяют минимизировать ущерб от весенних и летних половодий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]