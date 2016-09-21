Борьба с паводками: в крае спасают сотни подтопленных домов

Сильные дожди, прошедшие в минувшие выходные, стали причиной существенного усложнения паводковой ситуации в Приморском крае. Зафиксированы подтопления домов и участков, транспортное сообщение нарушено в связи с переливами воды, а некоторые населенные пункты оказались отрезанными. Оперативные службы ведут аварийно-восстановительные работы, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

По информации министерства ГО и ЧС Приморского края, основной удар стихии пришелся на девять муниципалитетов Приморья. Угрозы жизням и здоровью жителей края нет, но на многих участках требуется проведение аварийно-восстановительных работ или откачка воды.

Так, в Лесозаводском городском округе оказались подтоплены подвалы 21 многоквартирного дома и пять частных жилых домов. Оперативные службы уже откачали воду из 13 подвалов и четырех домов. Кроме того, подтоплен подвал Краевой психиатрической больницы № 2, откачка воды производится в данный момент. Поступило 512 заявлений от граждан о подтоплениях, в том числе 44 – о подтоплении домов. Организована работа шести комиссий по оценке ущерба.

Зафиксировано 30 подтоплений придомовых участков в селе Чугуевка, 37 – в селе Соколовка Чугуевского округа. Вода с данных участков уже отступила.

На мосту в селе Пшеницыно движение открыто по одной полосе движения. Восстановительные работы на данном участке продолжатся после обследования моста.

Сохраняется перелив через дорогу в село Антоновка глубиной до 25 сантиметров и протяженностью около 600 метров, ограничения для проезда легкового автотранспорта уже сняты. Кроме того, восстановлен проезд в село Ленино, уменьшается глубина перелива через дорогу в селе Изюбриный – глубина упала уже до 10 сантиметров.

По-прежнему ограничено движение большегрузных машин по мосту через реку Павловка. Зафиксированы два перелива до моста возле села Полыниха глубиной от 5 до 20 сантиметров и один – за мостом глубиной до 15 сантиметров. Проезд на данном участке возможен только для автотранспорта с высокой проходимостью.

В Анучинском округе у села Ильмаковка сорвало понтонный мост, нарушено сообщение с поселком Веселый и поселком Скворцово. Проезд возможен только для техники высокой проходимости. Уровень воды на данном участке идет на спад, специалисты Примавтодора готовы к восстановлению сорванного мостового сооружения.

В Дальнереченском районе уровень воды в реках Уссури и Малиновка ежесуточно прибывает на 20-40 сантиметров, однако ситуация остается под контролем – подтопленных территорий и переливов через автодороги нет. Единственная аварийная ситуация произошла на деревянном мосту через реку Горная – просели опоры переправы. На данный момент ремонтные работы завершены, движение восстановлено для всех видов транспорта.

На территории Дальнереченска из пяти подтопленных придомовых территорий вода уже откачана. Переливы на автомобильных дорогах отсутствуют.

Сохраняется перелив воды глубиной до 25 сантиметров на участке возле села Духовское Пограничного округа. Установлены предупреждающие знаки, альтернативный проезд действует через село Жариково.

На дороге Гродеково–Барановка–Садовое вода уже сошла, завершены восстановительные работы по подсыпке размытого участка дороги, проезд восстановлен.

В Ханкайском округе переливы воды зафиксированы на четырех участках автодорог, аварийно-восстановительные работы затруднены из-за пребывающей воды. Отрезаны села Комиссарово и Дворянка. Организована лодочная переправа, обеспечен запас продуктов питания, сотовая связь и электроснабжение действуют в штатном режиме.

В Красноармейском районе в результате выхода на пойму реки Большая Уссурка в районе села Мельничное образовались два перелива глубиной от 30 до 50 сантиметров. Зафиксирован перелив воды глубиной 30 сантиметров и в районе села Лимонники, а также два перелива рядом с селом Измайлиха и перелив в районе села Метеоритное. Проезд через переливы затруднен для легкового автотранспорта, имеются альтернативные объезды со стороны Лукьяновского и Глубиненского сельских поселений.

Подтоплений домов и приусадебных участков в муниципалитете не зафиксировано, объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

Наконец, в Черниговском районе на мосту через реку Илистая на участке дороги, ведущей от государственной трассы А-370 к поселку Ярославский, произошло обрушение участка бетонного леерного ограждения. Проезду транспорта происшествие не препятствует, назначена подрядная организация, которая займется ремонтом ограждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]