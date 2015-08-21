В четырех муниципалитетах Приморья подтоплены территории ливневыми дождями

В четырех муниципалитетах Приморья оперативные службы ведут работы по устранению последствий подтоплений, вызванных ливневыми дождями, - сообщает "Весит: Приморье " со ссылкой на пресс-службу правительства края. На остальных территориях специалисты готовятся оперативно реагировать на возможные аварийные ситуации. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба, которое провел губернатор Приморского края Олег Кожемяко в субботу, 29 августа.

Как доложили главы муниципалитетов Приморья, на некоторых территориях сложилась непростая паводковая обстановка, однако, в целом, ситуация остается контролируемой.

В частности, в Ханкайском округе зафиксированы подтопления домов и огородов, прервалось транспортное сообщение с двумя населенными пунктами: селами Комиссарово и Дворянка. В отрезанных поселениях создан запас продуктов, сейчас там организуют лодочную переправу.

В Лесозаводске работа по устранению последствий циклона началась еще прошлой ночью – сразу, как в муниципальный оперативный штаб начали поступать сообщения о подтоплении частных домов. Оперативные службы оказали максимальную поддержку гражданам, помогают откачивать воду. Кроме того, в городском округе подтоплены подвалы 17 многоквартирных домов, часть из них уже удалось осушить. По предварительным подсчетам, в муниципалитете залито более 630 огородов.

20 обращений о подтоплениях участков поступило в Пограничном округе Приморья, однако на данный момент вода с них уже сошла.

Сохраняется проблемная ситуация с транспортной доступностью ряда населенных пунктов – закрыто сообщение с селом Духовское со стороны Богуславки и селом Садовый через Барано-Оренбургское. На дорогах восемь переливов, в том числе непроходных. Проезд в село Рубиновка возможен только на технике повышенной проходимости. Сейчас вода падает, после схода воды начнутся аварийно-восстановительные работы.

В Красноармейском районе подъем воды на реках незначительный, но интенсивность дождей увеличивается. Все удаленные населенные пункты обеспечены топливом и запасом продуктов на несколько дней. 34 единицы техники рассредоточены по проблемным участкам дороги, главы поселений держат ситуацию под контролем.

В Дальнереченске зафиксировано частичное подтопление огородов и придомовых территорий. На участках работает спецтехника, жилые строения не подтоплены.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что циклон продолжает движение по территории Приморского края и вскоре под ударом окажутся другие территории.

«Циклон будет смещаться к востоку, охватит Шкотовский, Лазовский, Ольгинский районы. Мы знаем возможные последствия: высокий уровень воды в реках, угроза дорогам, жилому сектору. Поэтому нам необходимо принять все меры, чтобы техника и люди были развернуты, находились на местах. Нужно, чтобы в случае необходимости задействовалась противопожарная техника, насосы, гидропомпы – все средства, которые есть», – обозначил Губернатор.

Глава региона подчеркнул, что важно не допускать подмыва опор мостов и долговременного прекращения дорожного сообщения.

«Угрожающие участки главы территорий сами знают. Дорожные службы прошу быть в полной готовности, чтобы в случае необходимости главы располагали всеми силами и средствами для оперативного реагирования. Взаимодействие между всеми организациями, обслуживающими дороги, должно быть отлажено», – поручил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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