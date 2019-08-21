Пострадавшим от паводков приморцам выплатят от 10 до 50 тысяч рублей

Аварийно-восстановительные работы продолжаются в муниципалитетах Приморья, которые пострадали от паводков, вызванных сильными дождями в конце прошлой недели. Главы территорий доложили губернатору края Олегу Кожемяко о ситуации в районах в ходе заседания оперативного штаба 2 сентября.

Основной удар стихии пришелся на Лесозаводский городской округ, где был объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. От граждан поступило 819 заявлений о подтоплениях, в основном огородов, но есть и сообщения о 49 подтопленных домах. Работают комиссии по оценке ущерба.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на правительство края, гражданам, дома которых сильно затопило, выплатят по 10 тысяч рублей, а в случае утраты имущества первой необходимости – по 50 тысяч рублей.

Кроме того, специалисты помогают жителям городского округа откачать воду как из частных домовладений, так и из подвалов многоквартирных домов.

В Чугуевском округе большинство переливов воды через автодороги уже устранены – сохраняются только переливы до и после моста возле села Полыниха. Обращения о подтоплениях поступили от 77 жителей села Чугуевка и 52 жителей села Соколовка, из других населенных пунктов округа приходили единичные обращения.

В Ханкайском округе частично удалось восстановить транспортное сообщение с селом Комиссарово – туда может попасть техника высокой проходимости. Что касается села Дворянка, в этот населенный пункт проезда еще нет – аварийно-восстановительным работам на дорогах мешает высокий уровень воды. Чтобы жители отрезанного населенного пункта ни в чем не нуждались, их опросили о необходимых продуктах и уже завтра утром провизию доставят на лодках.

В связи с повреждением понтонного моста затруднен доступ в поселки Веселый и Скворцово Анучинского округа. Транспортное сообщение с населенными пунктами частично восстановлено, ведутся подготовительные работы для ремонта понтонного моста. В четверг на участок подвезут грунт, а уже в пятницу мост должны полностью восстановить.

Много переливов воды через дороги зарегистрировано в Красноармейском районе Приморья. На трассе Новокрещинка–Измайлиха ограничено движение легкового транспорта, а на остальных направлениях удалось восстановить проезд для всех видов автомобилей. Руководитель муниципалитета отметил, что благодаря ремонту дамбы и сооружению отводного канала вода быстро уходит с подтопленных территорий и глубина переливов падает.

Закрыто движение для всех видов транспорта на дороге Загорное–Краснояровка в Яковлевском районе Приморья. Продукты жителям муниципалитета подвозят на лодке, ситуация под контролем оперативных служб. Проблем с обеспечением связью и электроэнергией нет.

Наконец, в поселке Сибирцево Черниговского района ведутся работы по подготовке к ремонту крыши одного из многоквартирных домов. Смета уже готова, материалы подвезены, и вскоре подрядчик приступит к работе. При этом созданы дежурные группы, которые в случае начала дождя незамедлительно закроют поврежденную часть крыши и предотвратят затопление квартир.

Олег Кожемяко напомнил главам муниципалитетов о приближении к краю супертайфуна «Майсак» и поручил максимально подготовиться к новому удару стихии.

«Дополнительно необходимо усилить группировки спасателей, организовать работу пожарно-спасательных служб, их распределить, создать резервные группы для ликвидации последствий тайфуна. Реагирование должно быть немедленным», – подчеркнул глава региона.

Напомним, губернатор края Олег Кожемяко выступил с инициативой 3 сентября отменить занятия в школах на территориях, подверженных влиянию супертайфуна.

«Прошу министра ГО и ЧС Приморского края согласовать рекомендации главам муниципальных образований, где будет сильный ветер: в первую очередь Хасанского района, Владивостока, Артема, Шкотово и Находки. По посещению детей возможно ввести ограничения, поскольку по возвращении из школ начнется самый пик прохождения ветра. В это время лучше находиться дома», – заявил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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