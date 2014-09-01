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Министр образования Приморья: "У нас есть план Б"

Министр образования Приморья: "У нас есть план Б"

Сегодня 1 сентября - День знаний. В Приморье за парты сели 280 тысяч школьников. Учиться придется в условиях соблюдения строгих санитарных мер. На telegram-канале "Вестей: Приморье" подробно рассказано о том, что нужно знать родителям и школьникам о начале нового учебного года.

Сегодня министр образования Приморского края Наталья Бондаренко, рассказала в эксклюзивном интервью о том, существуют ли "план Б" на случай ухудшения эпидобстановки, когда заработают кружи и секции для школьников, и много ли молодых педагогов пришли на работу в школу. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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