Министр образования Приморья: "У нас есть план Б"

Сегодня 1 сентября - День знаний. В Приморье за парты сели 280 тысяч школьников. Учиться придется в условиях соблюдения строгих санитарных мер. На telegram-канале "Вестей: Приморье" подробно рассказано о том, что нужно знать родителям и школьникам о начале нового учебного года.

Сегодня министр образования Приморского края Наталья Бондаренко, рассказала в эксклюзивном интервью о том, существуют ли "план Б" на случай ухудшения эпидобстановки, когда заработают кружи и секции для школьников, и много ли молодых педагогов пришли на работу в школу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]