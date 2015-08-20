Умер граф Рошфор: стало известно о кончине народного артиста

Во вторник, 1 сентября, скончался народный артист России Борис Клюев. Любимый россиянами актер умер на 77 году жизни от рака легких, который ему диагностировали в 2018 году.

Борис Клюев родился в Москве 13 июля 1944 года. После окончания школы поступил в Театральное училище им. Щепкина. Учась на четвертом курсе, стал подрабатывать в массовке спектаклей Малого театра и после окончания училища получил приглашение в этот театр.



Борис Клюев получил всенародное признание и любовь зрителей после выхода на экраны в музыкальной телеэпопее режиссёра Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетёра», где замечательно сыграл графа Рошфора. Среди других заметных ролей в кино - Майкрофт Холмс из серии «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», роль шпиона Трианона в фильме "ТАСС уполномочен заявить" и, конечно же, глава семейства Ворониных в одноменнном ситкоме "Воронины".

За годы работы в Малом театре Борис Клюев сыграл более семидесяти ролей. Среди постановок с его участием — «Гроза», «Без вины виноватые», «Горе от ума», «Сирано де Бержерак», «Король Лир», «Горячее сердце», «Царь Иоанн Грозный», «Делец», «Корсиканка», «Волки и овцы», «Последняя жертва».







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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