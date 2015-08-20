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Умер народный артист Валентин Гафт

Умер народный артист Валентин Гафт

Источник фото: vesti.ru/театр "Современник"

Актер Валентин Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет. Об этом сообщила ТАСС его супруга Ольга Остроумова, сообщают «Вести:Приморье».

"Да, его не стало. Это сегодня произошло", - сказала она. Причиной смерти актера стали последствия инсульта.

Источник ТАСС сообщил, что актера похоронят 15 декабря на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. Служил в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года. Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Гафт также активно снимался в кино, в том числе во многих советских картинах: "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи" и других.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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