Продукты на дом с гарантией свежести: во Владивостоке появился новый сервис

Во Владивостоке начал действовать федеральный сервис доставки продуктов на дом. Специалисты выберут нужные товары за вас прямо с полок магазинов и доставят до двери. Как экономить время, деньги и сохранить здоровье?

Сегодня Ольга Левина вместо привычного похода в магазин, займется другими важными делами. Ответственную задачу — заполнить холодильник продуктами - решила доверить «СберМаркету».

Ольга Левина, клиент «СберМаркета»:

"Утром заказ сделала, в обед я его уже получила. Я даже не ожидала, что будет так быстро. Там какая-то небольшая замена была. Но в общем я довольна".

Заказать продукты на дом можно через сайт или приложение «СберМаркет». Выбираем товары и указываем адрес. До 30 сентября доставка первого заказа бесплатна.

Квалифицированные специалисты «СберМаркета» проходят обучение: им рассказывают, как правильно выбирать продукты. Заказ собирают с полок магазинов.

- Здесь мы видим, что у этого молока срок годности менее 60 процентов свежести. Смотрим 20.08 — у этого молока срок годности более 60 процентов свежести, поэтому его мы можем положить клиенту.

Владимир Шуйский, территориальный управляющий:

"Если сборщик не обнаруживает нужного товара на полке, звоним клиенту и предлагаем замену исходя из его предпочтений".

Заказы доставляют в тот же день, в удобное для клиента время. Во Владивостоке привозят продукты из сетей только "Парус" и "Фреш", в дальнейшем планируется расширение списка партнеров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]