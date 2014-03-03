Приморцев проконсультируют по вопросам здравоохранения

Всероссийская неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения пройдет в Приморье с 7 по 11 сентября в дистанционном режиме.

В эти дни на базе Региональной общественной приемной Партии «Единая Россия» граждане получат консультационную помощь от специалистов министерства здравоохранения Приморского края, главных врачей краевых медицинских учреждений, сенатора, депутатов Государственной Думы РФ, Законодательного Собрания края и Думы Владивостока. С графиком приемов вы можете ознакомиться на региональном сайте Партии.

Как сообщает руководитель Региональной общественной приемной «Единой России» Ольга Забелина, за время карантина в связи с пандемией коронавирусной инфекции работа в удаленном режиме показала свою эффективность. Более того, в условиях дистанционного формата свою актуальность показало и такое направление, как телемедицина, которому сегодня уделяет большое внимание партия «Единая Россия».

«С началом пандемии Региональная общественная приемная перевела свою деятельность в онлайн-режим, и приморцы оценили его эффективность на практике. Для того, чтобы получить консультацию, не нужно покидать пределы квартиры - достаточно недорогой и доступной техники, которая поможет соблюсти все меры безопасности в это непростое время. Актуальный формат касается не только работы приемной – сегодня он затрагивает и деятельность в сфере здравоохранения. Я напомню, что к настоящему времени во втором чтении уже принят закон, позволяющий проводить дистанционные консультации, осмотры и ставить диагнозы удаленно. Можно с уверенностью сказать, что телемедицина обладает большим потенциалом развития», - отметила Ольга Забелина.

Для того, чтобы записаться на прием, а также получить справочную информацию по всем предстоящим мероприятиям, просим вас обращаться по телефонам 8 (4232) 22-05-01, 8(4232) 22-09-09, писать на e-mail oppp-primorye@mail.ru или в direct в Instagram (аккаунт РОПП).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]