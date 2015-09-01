Во Владивостоке отметят годовщину окончания Второй мировой войны (программа)

Памятные и торжественные мероприятия пройдут во Владивостоке в честь годовщины окончания Второй мировой войны. Горожан ждет кинопоказ, концертные программы, салют и многое другое, - сообщили в мэрии.

3 сентября

В День окончания Второй мировой войны 3 сентября состоятся торжественные мероприятия. С 12:00 начнутся церемонии возложения венков и цветов к памятникам – братской могиле моряков ТОФ, памятнику «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны», стеле «Владивосток – город воинской славы», памятнику танковой колонне «Приморский комсомолец». После этого, в 14:00 в парке Победы почтут память жертв терроризма – здесь состоится митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Также в этот день с 10:00 на центральной площади Владивостока будут работать локальные площадки. В зоне «Голубь мира» можно будет прикрепить бумажных голубей, на площадке «Письмо Победы» отправить поздравительную почтовую открытку, а в зоне «Читающий пикник» - отдохнуть и посмотреть фильм в уличном кинотеатре. Также здесь будут представлены информационный стенд «Пионеры-герои», зона работы художников «Рисуем мир», сценическая площадка «Поэты в погонах», фотозоны на военную тематику, выставка копий памятников героям Великой Отечественной войны и выставка изделий декоративно-прикладного творчества. Для юных гостей откроется детская зона «Игры нашего детства», зона для рисования «Военная техника», скейт-рампа «Контекст победы». Также на площади состоится акция «Шар Победы» – в небо запустят аэростат с пожеланиями горожан и словами благодарности предкам за совершенный подвиг. С 13:00 на музыкальной площадке будут выступать коллективы Приморского краевого колледжа искусств, Приморской краевой филармонии и другие творческие коллективы Владивостока и Приморья. Локальные площадки будут открыты до 5 сентября.

В 21:00 на площадке музея Владивостокская крепость на Батарейной, 1 прогремит праздничный салют. В 21:30 планируется световое шоу на здании правительства Приморского края.

4 сентября

Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы» стартует на Спортивной набережной Владивостока 4 сентября. С 10:00 начнут работу локальные площадки: детская зона, зона «Приморье гостеприимное», выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, выставка экспонатов музея автомотостарины и фотосушка. С 15:00 зрителей ждет насыщенная фестивальная программа, в которой примут участие творческие коллективы Приморского края, Республики Алтай, Красноярского края, Хабаровского края, Магаданской области, Камчатского края, Алтайского края, Республики Бурятия, Забайкальского края.

В 18:00 культурная программа также состоится на площадке на Черемуховой, 3. Здесь выступят творческие коллективы Владивостока, для жителей города проведут тематическую викторину.

5 сентября

С 9:00 на Спортивной набережной начнется мероприятие «День мира во Владивостоке». Он пройдет на двух площадках – в амфитеатре и у фонтана. Здесь запланирована выставка-ярмарка работ мастеров и мастериц Владивостока и концертная программа. Также будут организованы фотозоны и локальные площадки.

Также на набережной продолжится «Салют Победы». Локальные площадки откроются в 14:00, а в 18:00 начнется гала-концерт лучших номеров от творческих коллективов-участников фестиваля.

В 12:00 концерт от творческих коллективов города и викторина пройдет на Русском острове (Подножье, 36).

Еще один концерт состоится в Театральном сквере в 14:00. Здесь смогут выступить все желающие, кто хочет исполнить военные песни под гитару или гармонь. Также гостей угостят солдатской кашей.

6 сентября

«Дни мира на Тихом океане» состоятся в Адмиральском сквере в 9:00. Здесь запланирована концертная программа, выставка творческих изделий на площадке «Город мастеров», выставка ретро-автомобилей и угощение солдатской кашей.

В 12:00 праздничная культурная программа пройдет в Трудовом, на площадке в районе ул. Лермонтова, 81. В 13:00 концерт состоится в Береговом на ул.Строительная, 5. Также на обеих площадках будет организована тематическая викторина.

На Спортивной набережной в 14:00 стартует международный творческий фестиваль. Здесь пройдет гала-концерт, в котором примут участие коллективы Дальневосточного федерального округа, Сибири, а также талантливые студенты из Китая, Вьетнама, КНДР и Республики Корея. В финале свою программу представит ансамбль песни и пляски ТОФ.

В связи с проведением массовых мероприятий будут временно ограничены движение и парковка автотранспортных средств на участке автомобильной дороги, проходящей по улице Батарейной, до Западной, 7. Ограничения будут действовать с 8:00 до 18:00 4 сентября, с 9:00 до 20:00 5 сентября, с 8:00 до 20:00 6 сентября. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Внимание! В программу могут вноситься изменения в связи с погодными условиями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]