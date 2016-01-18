Во Владивостоке работает круглосуточный штаб в связи с ожидающимся тайфуном «Майсак»

Все службы жизнеобеспечения дальневосточной столицы находятся в состоянии повышенной готовности в связи с ожидающимся прохождением тайфуна «Майсак» над Владивостоком. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в круглосуточном режиме при администрации города работает оперативный штаб.

Для устранения возможных последствий, связанных с прохождением тайфуна, в городе сформированы 44 аварийные бригады. Это энергетики, дорожная служба и коммунально-технические службы. Горожан просят быть предельно осторожными во время разгула непогоды и при возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Школьникам завтра можно остаться дома, отсутствие в школе не будет считаться прогулом в этот день. Детские сады будут работать в своём обычном режиме, родители также смогут сами решать, отправлять ли ребёнка в сад.

«По состоянию на этот час к ликвидации возможных последствий непогоды готовы приступить 498 человек, 236 единиц дорожной и специализированной техники, 3 плавсредства. Для наблюдения за паводковой обстановкой сформированы четыре временных поста, которые мониторят ситуацию на реках города. За ситуацией на улицах города также следят представители различных ведомств», - рассказали в оперативном штабе.

По состоянию на этот час все службы города работают в своём обычном режиме, подтоплений и разрушений нет.

Специалисты напоминают, что 3 и 4 сентября на погоду во Владивостоке будет оказывать влияние мощный тайфун «Майсак». Уже этой ночью в городе начнется сильный дождь, который продолжится утром, 3 сентября. Менее чем за 12 часов он может принести от 20 до 40 мм осадков. Значительно усложнить ситуацию может сильный ветер. Ожидается, что утром 3 сентября его скорость будет составлять от 17 до 22 м/с, днем порывы усилятся до 25-30 м/с. В ночь на пятницу, 4 сентября, прогнозируется ураганный ветер скоростью до 38 м/с. В связи с этим горожан просят быть внимательными и острожными при передвижении по городу, а автомобилистов просят воздержаться от парковки вблизи деревьев, рекламных и других конструкций.

Жителей и гостей Владивостока просят сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города обо всех нарушениях в работе городского хозяйства по телефону: 2222-333 или по телефонам районных диспетчерских:

Ленинский - 2-223-875,

Фрунзенский - 2-614-392,

Советский - 2-614-281,

Первореченский - 2-614-478,

Первомайский - 2-614-304.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]