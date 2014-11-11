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Море пошло в наступление на пляжи Приморья

Море пошло в наступление на пляжи Приморья

Море захватывает территорию пляжа в бухте Бойсмана. На Whatsapp редакции "Вести: Приморье" прислали видео из Хасанского района. На кадрах видно, как нагонная волна залила уже весь пляж, добралась до волейбольной площадки на базе отдыха "Красный утес".

"Уровень моря поднялся на метр где-то по высоте,но трава(морская)у нас по всей территории базы уже,метров за 30 от берега", - пишет наш подписчик.

По словам очевидцев, приславших видео, в самой бухте волна достигает трех метров, за мысом в открытой части залива Петра Великого - 6-7 метров.

Напомним, сегодня, 3 сентября, погоду в Приморье определяет восточная периферия тайфуна МАЙСАК. Облачно, утром на западе и юго-западе дождь, местами сильный. На остальной территории  кратковременные дожди. Местами туман. Ветер юго-восточный сильный, днем на западе и юго-западе местами очень сильный, на южном побережье и мысах залива Петра Великого ураганный. Температура воздуха 18...29°C . 

Во Владивостоке облачно, дождь, временами сильный. Ветер юго-восточный утром умеренный, днем сильный, порывами до ураганного. Температура воздуха  20...22°C.

По информации синоптиков, в связи с интенсивным развитием дождевого паводка во второй половине дня 3 сентября — 4 сентября создается угроза достижения отметок опасного гидрологического явления на реке Цукановка (Хасанский район). Есть угроза затопления дорог местного значения, сельхозугодий, окраин села Краскино.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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