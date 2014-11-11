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Популярный приморский пляж бухты Шамора ушел под воду

Популярный приморский пляж бухты Шамора ушел под воду

Тайфун "Майсак" обрушил на Приморье сильные дожди и ураганный ветер. Огромные волны отвоевали солидную часть территорий у суши. Так песчаный пляж бухты Шамора ушел под воду. 

Ранее сообщалось о том, что во Владивостоке затопило морской торговый порт

Сегодня, 3 сентября, погоду в Приморье определяет восточная периферия тайфуна МАЙСАК. Облачно, утром на западе и юго-западе шел дождь, местами сильный. На остальной территории  кратковременные дожди. Ветер юго-восточный сильный, днем на западе и юго-западе местами очень сильный, на южном побережье и мысах залива Петра Великого ураганный. Температура воздуха 18...29°C . 

Во Владивостоке облачно, дождь, временами сильный. Ветер юго-восточный утром умеренный, днем сильный, порывами до ураганного. Температура воздуха  20...22°C.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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