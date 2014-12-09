Во Владивостоке затопило морской торговый порт
Во Владивостоке уровень моря поднялся настолько, что затопило морской торговый порт, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpscontrol__125rus.
Ужасающее видео появилось в социальной сети "Инстаграм". На кадрах видно, что в воде находятся грузовые контейнеры и погрузчики.
"Крепим модули, уплывают. Я хожу, мне здесь почти по колено. И свист такой стоит!", - рассказывает рабочий порта.
Ранее сообалось о том, что в акватории Владивостока в бухте Улисс ураганный ветер оторвал от берега плавучий док судоремонтного завода "Восточная верфь" и отнес его прямо на стоянку военных катеров.
Напомним, сегодня погода в Приморском крае находится под влиянием супертайфуна "Майсак". Во Владивостоке бушует ураганный ветер. В городе оборваны линии электропередач, прервано сообщение электропоездов, перекрыты крупные мосты, обрушены деревья и другие объекты городской инфраструктуры.
Видео - dpscontrol__125rus
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