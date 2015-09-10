Недалеко от острова Попова замечена белуха, - сообщает "Вести: Приморье". Видео об этом было опубликовано в Инстаграм-паблике dpscontrol__125rus.

"Вот она - красотка. Ой, ты - молодец, моя маленькая", - ласково общается с белухой голос за кадром. При этом добавляя спутнику: "Винтами ее не коцани!".

Стоит отметить, что после освобождения пленников "китовой тюрьмы" в бухте Средняя белухи и косатки стали часто встречаться у побережья Приморья.

Видео - dpscontrol__125rus





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]