Роман Вильфанд назвал погоду в Приморье «штормовой по Айвазовскому»

В ближайшие дни самые большие сложности, вызванные погодными условиями, будут наблюдаться на юго-востоке России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Самый проблемный регион — это юго-восток нашей страны — Амурская область, Еврейская автономная область, юг Хабаровского края и Приморье. Регенерации тайфуна «Майсак» приведет к тому, что в Японском море будут сильнейшие ветры, а волны будут достигать 7−8−9 метров. Это просто штормовая погода по Айвазовскому! За счет восточных и юго-восточных ветров будет идти нагонная волна с Японского моря на континент. Уровень воды будет повышаться даже в портах. Мощная волна будет повышать уровень даже там», — сказал Вильфанд.

Роман Вильфанд уточнил, что океанические волны будут «запирать» естественный сток речных вод. Такая ситуация бывает в Санкт-Петербурге, когда воды Балтийского моря не дают стоку воды из Невы.

Также Роман Вильфанд отметил, что Примгидромет выпустил штормовое предупреждение, что скорость ветра на мысах в районе Японского моря будет превышать 35 м/с, а ближе к Японии ветер будет достигать 50−60 м/с.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]