С приближением тайфуна «Майсак» ветер на побережье Приморья достигнет урагана

В минувшие сутки Приморье находилось в зоне фронтальных разделов. Преобладала пасмурная и дождливая погода. Наиболее интенсивные дожди, с количеством 26 – 44 мм, прошли на юго-западе края. Немного меньше, 17 – 23 мм, выпало в западных районах. На остальной территории от 1до 14 мм. Максимальная температура составила +18...+24 °C, минимальная +16...+19 °C.

Сегодня, 3 сентбря, над Приморьем остается влияние фронтальных разделов, в большинстве районов дожди сохранятся.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылко на пресс-службу Примгидромета, над Корейским полуостровом в северном направлении смещается тайфун «Майсак». С середины дня под воздействие этого вихря попадут юго-западные, западные районы и южное побережье Приморского края. С 10 часов утра на побережье задул сильный ветер. По мере приближения тайфуна «Майсак» скорость ветра будет нарастать и во второй половине дня достигнет урагана. Усилится ветер и на большей территории края. Но самый сильный придется на юго-западные и западные районы. Максимальная температура останется на уровне вчерашней.

В ближайшие сутки тайфун значительно заполнится и переместится на север Китая. Влияние его на погоду Приморья прекратится, атмосферное давление начнет расти. В пятницу ночью дождей в крае станет меньше, но сильный ветер в большинстве районов еще сохранится. Днем дожди вовсе прекратятся, ветер станет тише.

Ночная температура существенно не изменится, а максимальная в континентальных районах повысится до +24...+30 °С, побережье останется прохладнее, +18...+23 °С.

Во Владивостоке сегодня время от времени снова будет идти дождь. Ветер ночью и утром сохранялся умеренным и усилился к середине дня. Во второй половине дня скорость ветра увеличится, порывы достигнут ураганных значений.

В пятницу ветер начнет ослабевать, но останется очень сильным. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +21...+24 °С.

«На данный момент объекты ЖКХ, связи, энергетики и жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Аварий и порывов на линиях электропередач не зафиксировано», – сообщили в пресс-службе правительства края.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю призывает граждан немедленно сообщать о нарушениях жизнедеятельности экстренным службам.

Кроме постоянно действующих телефонов экстренных служб «101» и «112», в управлении в круглосуточном режиме действует «телефон доверия»: 8 (423) 239-99-99.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]