Новый памятник появится во Владивостоке

Во Владивостоке установят памятник Герою Советского Союза Николаю Острякову. Он появится в одноименном сквере, расположенном на пересечении Океанского проспекта и проспекта Острякова. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас специалисты завершают работы по благоустройству территории и уже подготовили постамент для памятника.

А накануне в ходе традиционного объезда по контролю за ремонтом и строительством объектов в городе сквер посетил глава Владивостока Олег Гуменюк. Он поручил специалистам провести здесь обрезку деревьев и проработать вопрос организации освещения.

«В нашем городе много улиц названо в честь Героев Советского Союза, но не все жители знают о подвигах и заслугах этих людей. Хотим, чтобы каждый год в районах, где есть скверы или улицы, названные в честь героев, появлялись памятники этим заслуженным людям», - подчеркнул глава дальневосточной столицы.

Отметим, что специалисты провели необходимые подготовительные работы в сквере Острякова - смонтировали постамент для памятника, установили вазоны, в которые городские озеленители высаживают цветы. В ближайшее время основные работы по благоустройству сквера будут завершены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]