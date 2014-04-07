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Приморцев приглашают оценить административную нагрузку на бизнес

Приморцев приглашают оценить административную нагрузку на бизнес

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации приглашает предпринимателей принять участие в опросе на тему «Оценка уровня административной нагрузки на бизнес».

Как отметили в министерстве экономического развития Приморского края, опрос строго конфиденциален: результаты будут обрабатываться исключительно в обобщенном виде. Их используют в дальнейшей работе по обеспечению мер поддержки бизнеса.

«Сегодня Правительство Приморья реализует программу поддержки предпринимателей в условиях глобального экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Помимо этого, продолжается плановая работа по улучшению делового климата в крае. Очень важно, чтобы бизнес давал нам обратную связь. На основании результатов опроса будут приниматься управленческие решения», – обозначили в ведомстве.

Отметим, что в 2020 году Приморский край занял 34 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поднявшись на 21 пункт по сравнению с 2019 годом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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