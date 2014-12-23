Компания "Транснефть" помогла отремонтировать две школы Врангеля и Находки

Классы точных наук в двух школах Находки и Врангеля изменились до неузнаваемости. Масштабный ремонт и десятки единиц оборудования для самых смелых опытов. Реконструкцию помещений закончили к началу учебного года, подарок сделала одна из федеральных компаний – «Транснефть».

Новый учебный год в новых классах. Сразу две школы Находкинского городского округа встречают учеников обновленными.

Законы физики наглядно. Для демонстрации каждого явления отдельный прибор, теперь можно проводить самые смелые опыты. И все это в обновленном классе, где даже привычная школьная доска теперь отвечает всем запросам продвинутых учеников.

Одиннадцатиклассница Настя Петрова мечтает поступить в ведущий технический вуз страны, хочет быть инженером. Из обязательных экзаменов в ЕГЭ физика и математика.

- Как думаешь, поможет тебе новое оборудование сдать ЕГЭ лучше всех?

Настя Петрова, ученица 11 класса: «Думаю, оно очень поможет, потому что до этого у нас не было его и не было вообще возможности посмотреть все эти опыты вживую, а теперь мы сможем даже сами это проделать, это очень поможет».

В том, что условия и качество образовательного процесса по точным дисциплинам в школе выйдет на новый уровень - не сомневаются и педагоги.

Лариса Слободчикова, учитель физики: «Мы очень рады этому кабинету, эмоции через край, конечно. Я очень рада, в первую очередь, за детей, во вторую очередь, за себя. И что ребята смогут использовать новое оборудование, интерактивную доску, приборы новые».

Отремонтировала классы физики, химии и математики в двух школах Находкинского городского округа и наполнила их дорогостоящим оборудованием компания ПАО «Транснефть» в рамках благотворительной программы развития школьного образования. Все для того, чтобы пробудить в школьниках интерес к точным наукам. Думают на перспективу, не исключено, что нынешние школьники в будущем станут работать на предприятиях Находки.

Денис Чеплянский, генеральный директор ООО «Транснефть — Порт Козьмино»: «Это как раз те основные науки, дисциплины, которые помогут детям в будущем поступить в вузы, которые учат специалистов для нефтегазовой отрасли. Эти специалисты могут работать на нашем объекте».

Ремонтом классов компания не ограничивается. В 20-ой школе во Врангеле в порядок привели столовую, рекреации, так же заменили вентиляцию. На все компания ПАО «Транснефть» выделила почти 19 млн рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]