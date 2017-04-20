«Через неделю всплывут»: видео купающихся вызвало недоумение горожан (видео)

В Сети обсуждают видео, на котором видно, как люди купаются в шторм. Бушующее море во время тайфуна «Майсак», который вчера разбушевался в Приморье, не остановило жителей города. Что подвигло отчаянных на такие «подвиги» - непонятно. Все, кто стал очевидцем, говорят, что это ненормальная ситуация.

«А потом спасай их ценой собственной жизни», «Когда у тебя 1 выходной...», «Завтра будет новость, что пропали», «ну другого же времени для этого нет, в шторм то куда интересней», «Естественный отбор. Через неделю повсплывают», «А потом объявление "пропали" ищем добровольцев», «Я бы не полез их спасать», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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