"Что делают эти камикадзе в море": безумные поступки приморцев в шторм вызвали ажиотаж в Сети

Две девушки, не смотря на штормовое предупреждение, объявленное в Приморье из-за прохождения тайфуна "Хайшен", отправились купаться в море. Видео снял 8 сентября очевидец на первом пляже поселка Ливадия и выложил в социальную сеть.

На кадрах видно, что накатные волны накрывают практически весь пляж. Однако, девушки продолжают веселиться.

Стоит отметить, что именно первый ливадийский пляж прославился в нынешнем сезоне опасными тягунами - большими откатными волнами, которые уносят людей в море. Отдыхающих приходилось спасать десятками, причем в хорошую погоду. Были и жертвы.

Автор видео нелестно отозвался о девушках: "...Два человека .... полезли купаться в шторм: ни ума, ни фантазии у людей. Смывает пляж снова".

Пользователи Сети также обрушили шквал критических комментариев в адрес купающихся девушек:

"Стесняюсь спросить, что делают эти комикадзе в море!!!?", "А потом их должны люди, рискуя своей жизнью, спасать. Тех, у кого ума, как у корюшки", "Завтра этих шкуры прибьет к берегу", "А потом кричат... Помогите!!", "Им просто жить надоело по всей видимости", "У нас на Шепалово парень так пропал, спасающий подобных индивидумов..."

Напомним, во время тайфуна "Майсак" в бухте Шепалова, расположенной в Находкинском городском округе, молодой человек бросился спасать девушку, которую во время фотосессии у моря сбила с ног и утащила волна. В тот же день тело девушки прибило к берегу. А парня до сих пор не могут найти.

Аналогичная трагедия едва не случилась сегодня во время шторма в поселке Южно-Морском. Там мужчина фотографировал ребенка, бегающего по волнам, одна из них сбила с ног сначала мальца, а затем и взрослого. К счастью, в море обоих не унесло.

Видео - Виртуальная Находка





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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