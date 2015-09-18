«Оперативно прооперированы»: Инородные тела извлекают из пострадавших во время тайфуна
Начиная с 15:00 3 сентября в медицинские учреждения Приморского края стали обращаться жители Приморья, пострадавшие от тайфуна «Майсак», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Стихия принесла в регион обильные осадки и ветер порывами до 43 метров в секунду.
По словам министра здравоохранения Приморского края Анастасии Худченко, менее чем за сутки в медучреждения обратились 55 человек с различными травами.
«В основном это ушибы конечностей, инородные тела в переднем отделе глаза. Всем, кто обратился за помощью, была оказана квалифицированная медицинская помощь – из 11 человек, обратившихся в “тысячекоечную” больницу, семь человек оперативно прооперированы», – обозначила она.
Зафиксирован один случай со смертельным исходом – в деревне Лукьяновка Шкотовского района на мужчину упало дерево.
Отметим, что тайфун нанес ущерб и медицинским учреждениям, упавшие из-за сильного ветра деревья повредили кровли на семи зданиях.
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