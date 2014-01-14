Выплаты по 300 тыс. получат семьи погибших во время тайфуна «Майсак»

Семьи погибших во время тайфуна "Майсак" в Приморье получат по 300 тыс. рублей, сообщают «Вести:Приморье».

"Принято постановление правительства Приморского края об оказании финансовой помощи семьям погибших во время тайфуна "Майсак". Размер выплаты составляет 300 тысяч рублей на семью", - сказал собеседник агентства.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, разовая материальная помощь предусмотрена супругам, состоящим в зарегистрированном браке, родителям погибших.

Право на выплату предоставляется также несовершеннолетним детям, детям - инвалидам, а также детям, обучающимся на очных отделениях профобразовательных учреждений.

Напомним, 3 сентября на край обрушился тайфун "Майсак", он вызвал ураганный ветер. Погибли три человека. Его основной удар пришелся на юго-запад региона. Более 150 тысяч человек остались без света, погибли три человека. В селе Лукьяновка Шкотовского района местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Всего пострадавших от стихии - 55 человек. Во Владивостоке ветер достигал 40 метров в секунду.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]