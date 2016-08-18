Малыши 7 и 8 лет едва не устроили катастрофу на железной дороге

В Приморском крае сотрудники транспортной полиции задержали подростков, бросавших камни в походящий электропоезд, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Вторая Речка несовершеннолетние обкидывают камнями проходящий по железнодорожным путям электропоезд.

Незамедлительно прибыв на станцию, сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте совместно с сотрудниками стрелковой команды станции Угольная установили и задержали четверых детей 7 и 8 лет.

Стражам правопорядка мальчишки признались, что решили пойти к морю и, проходя железнодорожную станцию, решили положить камни на железнодорожные рельсы, по которым в скором времени должна была пройти электричка. Но такого опасного развлечения подросткам показалось мало и, дождавшись следующего электропоезда, несовершеннолетние обкидали ее камнями.

Инспекторы по делам несовершеннолетних Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте, майор полиции Николай Дробышев и лейтенант полиции Юлия Перфильева провели профилактическую беседу о правилах поведения на железной дороге с подростками и их законными представителями.

Несовершеннолетние узнали насколько опасны такие развлечения и пообещали сотрудникам полиции не совершать подобных правонарушений.

Родители детей за неисполнение обязанностей по их воспитанию привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, отметили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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