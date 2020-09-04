"Нокаутированное" курортное побережье Приморья ждет второй удар стихии

7-8 сентября Хасанский район Приморья окажется под воздействием супертайфуна "Хайшен", сообщают "Вести:Приморье" со сылкой на сайт windy.com.

По данным этого ресурса, во второй половине дня 7 сентября и в ночь на 8 сентября на курортном побережье Приморья ожидаются ливневые дожди (интенсиновстью свыше 60 мм за 6 часов) при штормовом ветре с порывами до 31 м/с.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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