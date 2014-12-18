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В память о Победе на здании правительства развернулось световое шоу (видео)

В память о Победе на здании правительства развернулось световое шоу (видео)

Источник фото: vl.ru/видео irecommend_vdk

На центральной площади Владивостока вечером в пятницу в честь 75-летия окончания Второй мировой войны на здании правительства Приморья показали масштабное световое шоу.

Красота, история и память - в трех цветах муаровой ленты. Затем фасад стал огромным экраном, на котором горожане и гости смогли увидеть специально подготовленный документальный фильм, посвященный участию региона во Второй мировой войне.

Самолеты, солдаты, танки - все это рассказывало о событиях прошлых лет, когда проходили тяжелые бои. Звучали строки из военных писем, которые когда-то так ждали родные и близкие фронтовиков. А сегодня они трогали до глубины души.

Отметим, световое шоу - часть всероссийской акции «Свет мира». Она проходит в разных регионах России.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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