В память о Победе на здании правительства развернулось световое шоу (видео)

На центральной площади Владивостока вечером в пятницу в честь 75-летия окончания Второй мировой войны на здании правительства Приморья показали масштабное световое шоу.

Красота, история и память - в трех цветах муаровой ленты. Затем фасад стал огромным экраном, на котором горожане и гости смогли увидеть специально подготовленный документальный фильм, посвященный участию региона во Второй мировой войне.

Самолеты, солдаты, танки - все это рассказывало о событиях прошлых лет, когда проходили тяжелые бои. Звучали строки из военных писем, которые когда-то так ждали родные и близкие фронтовиков. А сегодня они трогали до глубины души.

Отметим, световое шоу - часть всероссийской акции «Свет мира». Она проходит в разных регионах России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]