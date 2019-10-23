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Простила однажды и поплатилась жизнью: дело тирана направлено в суд

Простила однажды и поплатилась жизнью: дело тирана направлено в суд

Источник фото: pixabay.com

В Советском районе направлено в суд уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью и убийства, сообщают «Вести:Приморье».

Следственным отделом по Советскому району г. Владивосток завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя пос. Трудового г. Владивостока Приморского края, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, убийство.  

По версии следствия, обвиняемый, в один из дней марта 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по ул. Лермонтова в пос. Трудовое г. Владивостока, в ходе внезапно возникшего конфликта с потерпевшей 1981 года рождения, нанес ей множественные удары руками и ногами в область головы и груди, чем причинил тяжкий вред здоровью.

Он же, в мае 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по ул. Лермонтова в пос. Трудовое г. Владивостока, в ходе внезапно возникшего конфликта с потерпевшей, нанес ей руками и ногами множественные удары в область головы, туловища и верхних конечностей, что привело к обильной кровопотере и смерти потерпевшей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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