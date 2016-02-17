Нормы штрафа пересмотрят. Касается всех уклоняющихся от «дозы»

Минюст России рассматривает вариант исключения из проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норм о штрафах для россиян до 7 тысяч рублей за отказ от обязательных прививок и медосмотров, сообщают «Вести:Приморье». Об этом говорится в ответе ведомства на запрос вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой, уточняет ura.ru.

«В целях учета замечаний и предложений граждан относительно редакции части 4 статьи 10.1 проекта КоАП, поступивших в Минюст России по итогам публичного обсуждения проекта КоАП, в настоящее время рассматривается вопрос об исключении части 4 из статьи 10.1 проекта КоАП с одновременным приведением формулировки части 1 данной нормы в соответствие с формулировкой части 1 статьи 6.3 действующего КоАП», — приводит ТАСС выдержку из ответа Минюста.

Сейчас, как отмечается, часть 4 статьи 10.1 нового проекта КоАП предусматривает ответственность за нарушение закона в области организации и проведения профилактических мероприятий в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медосмотров и профилактических прививок. Размер штрафа для россиян составляет от 5 до 7 тысяч рублей, для должностных лиц — от 7 до 10 тысяч, для юрлиц — от 20 до 30 тысяч. При этом упоминаемая ведомством часть 1 статьи 6.3 предусматривает наказание за «нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий». Речь идет о штрафе в размере 100-500 рублей для граждан, 500-1000 рублей — для должностных лиц и бизнесменов, 10-20 тысяч — для компаний.

В министерстве пояснили, что отказ гражданина от прививок исключает административную ответственность, но при этом может повлечь за собой другие последствия. Например, отказ в приему на работу или отстранение от работ, выполнение которых связано с риском заболевания инфекционными болезнями. При этом допуск к работе людей, не прошедших обязательную вакцинацию, будет являться основанием для штрафов работодателей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]