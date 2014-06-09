Сумасшедшая пробка: машины стоят, водители негодуют

На трассе в районе Угловое - поворот из-за работающего светофора ежедневно собирается огромная пробка, сообщают «Вести:Приморье».

Автомобилисты отмечают, что во время, когда данный светофор не был включен, такой ситуации не возникало. Водители сами решали, кто кому уступает дорогу.

Однако, стоит отметить, что мнений на одну и ту же ситуацию ровно столько, сколько знающих о ней. Одни говорят, светофор нужен, и не страшно постоять в пробке, но все по правилам. Другие уверены, светофор лишь мешает.

«Как же хорошо было без светофора», «Недолго радовались автомобилисты отсутствию пробок в УГЛОВОМ», «Саморегулируемые перекрёстки во всем мире быстрее разруливаются, чем со светофорами», «Там светофор не нужен, во всяком случае так как он настроен», «Всегда будут недовольные, поэтому лучше делать чем не делать», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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