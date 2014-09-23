Установленный светофор и пробка выводит водителей из равновесия

Жители Артема и приморцы, которые пользуются дорогой через город, негодуют, сообщают «Вести:Приморье».

Работа установленного на перекрестке светофора приводит в ярость. Водители оказались в многокилометровой пробке.

Вот поставили светофор на птичнике... А это остановка Кировский, и пробка начинается задолго до нас. Что ж, правильно, у нас прям всё для людей,

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

При этом нашлись и те, кто увидел в этом «плюсы», количество ДТП, скорее всего, снизится на данном участке, так как скорость машин приближается к минимальной.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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