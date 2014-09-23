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Установленный светофор и пробка выводит водителей из равновесия
Жители Артема и приморцы, которые пользуются дорогой через город, негодуют, сообщают «Вести:Приморье».
Работа установленного на перекрестке светофора приводит в ярость. Водители оказались в многокилометровой пробке.
Вот поставили светофор на птичнике... А это остановка Кировский, и пробка начинается задолго до нас. Что ж, правильно, у нас прям всё для людей,
пишет автор поста в паблике artem.news.plus.
При этом нашлись и те, кто увидел в этом «плюсы», количество ДТП, скорее всего, снизится на данном участке, так как скорость машин приближается к минимальной.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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