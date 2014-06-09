«Не выдержал»: жители Владивостока удивлены ситуации в центре города
Работа светофора, установленного в центре Владивостока на улице Лазо, смутила многих автовладельцев, сообщают «Вести:Приморье».
Свет на приборе менялся буквально каждую секунду. При этом зеленый сигнал вообще исчез. Жители города предположили, что так на его работу действуют установившиеся в крае морозы. Именно они вносят коррективы в работу устройств и жизнь граждан.
По счастливой случайности, такая работа светофора не привела к авариям. Водители вовремя ориентировались.
В соцсетях отметили, с такой с работой светофора уже сталкивались водители.
«Пару дней назад с ним подобная беда была».
«Он словно сошел с ума».
«Это уже где-то неделю так».
«Он замёрз бедный».
«Светофор работает в режиме ралли-рейда, выпускает по одному на дистанцию».
«С другой стороны, со стороны центра также работает светофор. Не выдержали морозов».
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