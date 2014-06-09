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«Не выдержал»: жители Владивостока удивлены ситуации в центре города

«Не выдержал»: жители Владивостока удивлены ситуации в центре города

Работа светофора, установленного в центре Владивостока на улице Лазо, смутила многих автовладельцев, сообщают «Вести:Приморье».

Свет на приборе менялся буквально каждую секунду. При этом зеленый сигнал вообще исчез. Жители города предположили, что так на его работу действуют установившиеся в крае морозы. Именно они вносят коррективы в работу устройств и жизнь граждан.

По счастливой случайности, такая работа светофора не привела к авариям. Водители вовремя ориентировались.

В соцсетях отметили, с такой с работой светофора уже сталкивались водители.

«Пару дней назад с ним подобная беда была». 

«Он словно сошел с ума».

«Это уже где-то неделю так».

«Он замёрз бедный».

«Светофор работает в режиме ралли-рейда, выпускает по одному на дистанцию».

«С другой стороны, со стороны центра также работает светофор. Не выдержали морозов».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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