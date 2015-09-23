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«Всего 20 секунд»: светофор собирает ежедневную пробку в центре Владивостока

«Всего 20 секунд»: светофор собирает ежедневную пробку в центре Владивостока

Источник фото: vl.ru

Эксперимент с работой светофора собирает ежедневную пробку на перекрёстке улиц Дальзаводской и Светланской, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Сотрудники предприятий и офисов на улице Дальзаводской во Владивостоке после работы теперь стоят в плотной пробке, чтобы выехать с односторонней дороги на Светланскую. Всё из-за экспериментов городских властей и ГИБДД с регулированием движения на перекрёстке в районе остановки «Авангард». Два потока машин — с Шефнера и Дальзаводской — теперь движутся раздельно, а не на один сигнал светофора, как было раньше.

До недавнего времени светофор на перекрёстке в районе остановки «Авангард» пропускал одновременно два потока машин: снизу со стороны улицы Дальзаводской и сверху — с Шефнера. Однако в июне местные жители и офисные работники заметили, что схема движения изменилась: теперь потоки автомобилей снизу и сверху едут раздельно, каждый – на свой сигнал светофора. В результате время на проезд сократилось примерно вдвое и с обеих сторон начали собираться пробки.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, решение о разделении потоков было принято совместно с ГИБДД для оптимизации движения и ликвидации очага аварийности. Власти проводят мониторинг и допускают, что в будущем время работы светофора может быть скорректировано.

Сейчас у машин, поднимающихся со стороны «Дальзавода» и торгово-технического центра «Дазэл», всего около 20 секунд на проезд. После окончания рабочего дня на этой улице скапливается пробка из машин выезжающих сотрудников. Дорога здесь односторонняя, так что выбраться по-другому офисным работникам и заводчанам просто невозможно - альтернативного пути у них нет. Осложняют ситуацию ещё и выезжающие авто с парковки у торгового центра «Авангард» (ул. Светланская, 106).

Горожане надеются, что городские власти всё-таки обратят внимание на проблему и увеличат время работы светофора на выезд, либо вернут прежнюю схему движения

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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