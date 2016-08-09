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«Рыба-пенис» заполонила берега островов Русский и Шкота

«Рыба-пенис» заполонила берега островов Русский и Шкота

Тысячи морских червей выбросило выбросило штормом на юго-восточные берега островов Русский и Шкота,  сообщают «Вести:Приморье».

Это многощетинковые черви эхиуриды! Они питаются бактериями, планктон ом и органикой и фильтруют воду, способствуя её очищению. Этих же червей называют "толстыми трактирщиками" или "рыбой-пенис".

Отметим, в Китае, Вьетнаме, Корее и Японии их жарят, крошат в салаты и маринуют.

Напомним, «халяву» от тайфуна, который прошелся по Приморью, уже оценили жители края.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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