«Рыба-пенис» заполонила берега островов Русский и Шкота

Тысячи морских червей выбросило выбросило штормом на юго-восточные берега островов Русский и Шкота, сообщают «Вести:Приморье».

Это многощетинковые черви эхиуриды! Они питаются бактериями, планктон ом и органикой и фильтруют воду, способствуя её очищению. Этих же червей называют "толстыми трактирщиками" или "рыбой-пенис".

Отметим, в Китае, Вьетнаме, Корее и Японии их жарят, крошат в салаты и маринуют.

Напомним, «халяву» от тайфуна, который прошелся по Приморью, уже оценили жители края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]